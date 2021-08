Calciomercato, lo svincolato Ribery ha tre carte nel suo mazzo

Il francese valuta alcune proposte ma è l'ingaggio il principale ostacolo

Attende ancora di trovare una squadra in Italia Franck Ribery (38). L'ex Bayern e Fiorentina si sta allenando a Monaco di Baviera, sua dimora, per farsi trovare pronto appena si presenterà una nuova avventura in Serie A. Dopo l'inattesa rottura con la Fiorentina, arrivata con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano che non ha spazio nel suo 4-3-3, il francese si è svincolato e potrebbe rappresentare un buon affare nonostante le sue aspettative economiche importanti, Poteva andare al Monza ma il flop della band di Brocchi ai playoff ha fatto saltare i piani. C'è stato anche un pour parler con la Lazio, poi con lo Spezia, ma è l'ingaggio a spaventare la proprietà americana. Ribery pensa all'Italia ma la Francia lo tenta più degli Emirati Arabi. La Germania non chiama. "Non so cosa farò nel prossimo futuro – dice FR7 – perché la mia idea era quella di poter proseguire l’avventura nella Fiorentina per un’altra stagione. Diciamo che mi piacerebbe comunque restare in Italia”.