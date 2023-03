Calciomercato, Lukaku saluta l’Inter per volare in Spagna

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter finora non si è rivelato all'altezza delle aspettative e a fine stagione potrebbe non rimanere a Milano. Qualche infortunio di troppo ed una condizione non ottimale ha fatto finire il belga nelle retrovie e Inzaghi ha scelto Edin Dzeko. In ottica calciomercato arriva la bomba direttamente dalla Spagna, dal famoso portale Fichajes, che vede l'ex attaccante di Chelsea e Manchester United come il candidato perfetto per raccogliere l'eredità di Karim Benzema al RealMadrid. Il rientro a Londra sembra ormai certo, ma chissà se l'attaccante sorprenderà tutti e prenderà un volo diretto per Madrid quest'estate.