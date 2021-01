Calciomercato, Mandzukic rifiuta tre club russi e pensa solo al Milan

L’attaccante croato Mario Mandzukic ha rifiutato tre club di Mosca per passare al Milan. CSKA, Lokomotiv e Spartak hanno presentato un’offerta all’ex Bayern ma lo stesso centravanti 34enne ha rifiutato. Mandzukic vuole tornare in Serie A e non pensa neanche al Besiktas che si è fatto avanti. Ora le parti stanno negoziando il contratto del calciatore che potrebbe essere l’arma di Pioli per puntare allo scudetto. Il croato però non gioca da sei mesi dopo aver chiuso l’esperienza con il club qatariota dell’Al Duhail il 5 luglio 2020, per il quale ha segnato 1 gol in 10 partite. Per il Milan operazione a costo zero ma il tema è l’inserimento del croato che deve trovare la forma visto che non gioca da tempo. Un giocatore di grande personalità che potrebbe scontrarsi con Ibrahimovic anch’esso un leader nello spogliatoio e in campo.