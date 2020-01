Calciomercato, nuovo braccio di ferro Inter-Juve per un difensore

L’Inter è interessata al difensore del Chelsea Emerson Palmieri . Secondo The Independent, il club italiano è pronto a spendere una cifra vicina ai 30 milioni di euro per riportare il brasiliano naturalizzato italiano in Serie A. La decisione di vendere Emerson dei Blues però è legata all’individuazione di un valido sostituto viceversa Emerson rimarrà a Londra almeno fino all’estate prossima. Su Palmieri c’è anche la Juventus che ha già soffiato all’Inter Dejan Kulusevski. Ma l’Inter perde un obiettivo che aveva puntato da settimane e aprirà la volontà di ‘vendetta’ da parte della dirigenza tra gennaio e giugno con altri acquisti. L’obiettivo principale del Chelsea nell’eventuale ipotesi di dover sostituire Emerson è il difensore del Leicester Benjamin James “Ben” Chilwell .