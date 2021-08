Calciomercato, oggi la chiusura con tante dirette tv

Si chiude alle 20 la sessione estiva con l'appuntamento classico a Milano

Si chiude stasera alle 20 la sessione estiva del calciomercato 2021 e Sky, Rai e Sportitalia dedicano all’ultimo giorno di trattative la consueta maratona in diretta, uno degli appuntamenti tradizionali del mercato italiano e internazionale. Sky aprirà diverse finestre giornaliere su Sky Sport 24 più la diretta dell'ultima ora di trattative con Calciomercato L'Originale, Sportitalia invece una lunga diretta. Mercato che chiude alla stessa ora in quai tutta Europa, mentre in Russia e in Turchia la sessione estiva chiuderà rispettivamente il 7 e l'8 settembre. La Federazione ha definito anche le date della finestra invernale del calciomercato: sarà possibile portare avanti le trattative per i giocatori da lunedì 3 gennaio fino a lunedì 31 gennaio 2022.