Calciomercato, Parma e Atalanta fumata bianca vicina per due colpi

Superati gli ultimi ostacoli col Bayern Monaco, Joshua Zirkzee è pronto a diventare un nuovo giocatore del Parma. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro e 7,5 % sulla futura rivendita. Colpo anche che sta per chiudere l’Atalanta. La società bergamasca ha definito in queste ore i dettagli per lo sbarco subito del centrocampista Viktor Kovalenko alla corte di Gian Piero Gasperini. Dopo Maehle, il secondo rinforzo di gennaio dell’Atalanta, che lo ha acquistato dallo Shakthar Donetsk.

Parma, le parole del ds del Parma Carli sul mercato

Prima della sfida al Napoli il ds del Parma, Marcello Carli, ha parlato dei nuovi arrivi in gialloblù senza commentare però le prossime possibili mosse del club nelle ultime ore di trattative. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Man e Zirkzee erano idee che avevamo anche per giugno, li stavamo guardando per il prossimo mercato. Ma il presidente ha voluto anticipare perché ha capito che ambientarsi in Italia non è facile. Ha pensato di prenderli prima, così il prossimo anno saranno più pronti. Scamacca? No comment…“.

Dg Atalanta: “Lammers resta qui, a Gomez auguriamo il meglio”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della sfida contro la Lazio: “Gasperini ha detto che Lammers rimane qui. Gomez? Siamo felici abbia trovato una collocazione lo rende felice, gli vogliamo bene e auguriamo il meglio”.