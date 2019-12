Calciomercato, pazzo scambio Inter-Napoli: la mossa in attacco delle società

Potrebbe essere uno degli affari di calciomercato più importanti della finestra invernale: da una parte Matteo Politano, dall’altra Fernando Llorente. Inter e Napoli pensano alla trattativa che nella giornata di ieri ha infiammato le piazze. Una voce che potrebbe diventare realtà.

Un vice-Lukaku di assoluta affidabilità per Conte, un esterno mancino con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa per Gattuso. Llorente e Politano potrebbero scambiarsi la maglia a gennaio facendo rispettivamente la gioia degli allenatori e dando una soluzione differente negli schemi tattici di nerazzurri e partenopei. L’Inter per continuare a sognare in vetta alla classifica, il Napoli per recuperare posizioni importanti in ottica posti Champions. I prossimi giorni saranno fondamentali.