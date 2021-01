Calciomercato, pazzo scambio tra Inter e Roma: Dzeko nerazzurro per… Eriksen

Il calciomercato, si sa, regala spesso operazione alle volte impensabili. L’ultima ipotesi tra Inter e Roma, potrebbe essere una di quelle. Secondo quanto afferma La Gazzetta dello Sport, nerazzurri e giallorossi potrebbero venirsi incontro in uno scambio senza precedenti.

Dzeko all’Inter per Eriksen

Se da una parte sembra essere palese la rottura tra Roma e Dzeko, dall’altra non è certo un segreto che Christian Eriksen non sia mai rientrato nel gradimento del tecnico Antonio Conte. Ecco perché, sembra aver preso quota l’ipotesi di uno scambio tra le due società. Il bomber bosniaco di recente andato in contrasto con il tecnico Fonseca, potrebbe essere il rinforzo ideale per la squadra nerazzurra sempre a caccia di un vice Lukaku o di una spalla diversa da Lautaro Martinez.

Allo stesso tempo, il danese piace, e non poco, ai giallorossi e sarebbe una soluzione gradita per il centrocampo del club della capitale. Gli ultimi giorni di mercato di gennaio diranno se le parti troveranno un accordo sulla formula. L’affare resta difficile, ma non impossibile…