Calciomercato Serie A, l’ultimo giorno LIVE: tutti gli affari ufficiali

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Calciomercato Serie A chiude quest’oggi alle ore 22,00. Ultima giornata di trattative per le squadre italiane che hanno a disposizione le ultime ore per chiudere gli affari e garantirsi i rinforzi per affrontare al meglio la stagione.

Sarà una giornata frenetica con tante trattative pronte a concludersi o a saltare. Di seguito le operazioni ufficiali minuto per minuto:

ore 11,03 – Parma, ufficiale Darmian

ore 09,12 – Napoli, ufficiale Llorente