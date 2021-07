Calciomercato Serie B, le ultime

Il Chievo ha ufficializzato il nuovo allenatore ma per il momento non è iscritto al campionato

A piccoli passi anche il calciomercato di Serie B si accende. Intanto il Chievo, per il momento non iscritto, ha ufficializzato il tecnico Zaffaroni queso pomeriggio. Il Cosenza spera nel ripescaggio ma i clivensi dovrebbero farcela a superare il ricorso. Si muove il Monza di Stroppa: che ha preso dalla Spal Mattia Valoti, ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto e con un contratto di 4 anni, mentre dal Sassuolo è quasi fatta per il prestito di Luca Mazzitelli, che la scorsa stagione era al Pisa. Due rinforzi a centrocampo a fronte di due cessioni, una in attacco e una in difesa. Il colpo di ieri è del Vicenza che ha preso in prestito Davide Diaw. Il Pordenone è vicino a Tsadjout in prestito dal Milan, mentre la Spal ha l’intesa con l’Atalanta per avere Latte Lath (era alla Pro Patria). Dopo Nardi la stagione scorsa, la Cremonese pesca ancora nel Novara: preso il centrocampista Collodel. Un giovane (2003) per il Crotone: è il difensore lituano Tutyskinas, che ha firmato per cinque stagioni. Idem per il Perugia: dall’Atalanta in prestito c’è il centrocampista Gyabuaa (2001). La Reggina a breve dovrebbe annunciare i due rinforzi d’esperienza per la sua difesa: il portiere Vigorito (Lecce) e il centrale Regini (Sampdoria). A proposito di portieri, c’è stata una schiarita nell’operazione che porterà Ravaglia da Bologna a Frosinone (in cambio di Bardi) insieme al difensore esterno El Kaouakibi (era al Südtirol). Infine oggi il Brescia ha ufficializzato la partenza del ds Gemmi."Brescia Calcio S.p.A. comunica di aver ricevuto dal Direttore Sportivo Roberto Gemmi le dimissioni per motivi personali. Brescia Calcio e Roberto Gemmi hanno deciso pertanto di risolvere consensualmente il contratto".