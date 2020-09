Calciomercato Serie C, doppio colpo Palermo

Ultimi movimenti in Serie C di mercato: il Palermo pronto a ufficializzare un doppio colpo di mercato. In attesa di Piccolo (Cremonese), Kanoute (Catanzaro) è in città ed ha firmato un biennale. E poi: Bifulco (Napoli, era alla Juve Stabia) rinforza il Padova, Gasperi (Südtirol) va al Legnago, Nanni (Crotone) al Cesena, Sane (Verona) all’Arezzo, Zugaro (Inter) va alla Giana che ci prova per Pesenti (Padova), Calcagni (Arzignano) e Fracassini (Arezzo) al Matelica, Cigagna (Venezia, era a Pontedera) ed Esposito (Frosinone) alla Paganese, Bordin (Spezia, era alla Pistoiese) e Cuppone (Pisa, era a Monopoli) alla Casertana, Cigliano (Casertana) e Ruggiero (Livorno) al Bisceglie, mentre Forte (Milan, era al Lecco) va alla Cavese. Dopo Iocolano, il Lecco è pronto a ingaggiare anche Minesso del Pisa, che però è anche nei piani del Modena se Sodinha va al Siena. Il Palermo