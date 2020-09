Calciomercato, Serie C: la Ternana dà un top player a Lucarelli. Le trattative in corso

Il calciomercato della C dal giorno dell’apertura ufficiale della sessione estiva, ha preso fiato e ci sono dei club molto attivi. Tra questi la Ternana vicinissima a un un vero top player da affidare al tecnico Lucarelli, Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, i rossoverdi hanno trovato l’accordo quadriennale per il ritorno di Cesar Falletti (ultima stagione al Club Tijuana), ora manca il via libera del Bologna. Altro colpo della Triestina: preso con un biennale il difensore Ligi, svincolato dal Carpi. Tris del Lecco: Ronci dal Francavilla, Ausanio e Moja dal Brescia. Dopo Ferrario e Rossini, alla Giana anche Palazzolo (Gozzano), Finardi (Atalanta) e Barazzetta (Milan). Due innesti per il Catania. Zanchi (Rieti) e Albertini (Francavilla). Idem l’Arezzo: Cipolletta ex Foggia e Bortoletti ex Pistoiese. Il Bari ha accolto in ritiro Andreoni e Minelli e a breve li annuncia. E poi: Franco (Monza) va alla Pro Sesto, Saputo (Bologna) al Piacenza, Perucchini (Empoli) è il portiere della Pistoiese, Ermacora (Udinese, era a Trieste) va alla Carrarese che perde Tedeschi (infortunio), infine Celli (Pescara) è del Francavilla, mentre il Sassuolo rinnova il prestito di Celia all’Alessandria.

