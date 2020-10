Calciomercato Serie C, le trattative in corso. Catania e Palermo colpi in arrivo

Mercato vivace in Serie C in vista del rush finale del 5 ottobre. Attivo il Lecco che pesca in Brianza: da Monza Lora (era a Ravenna). Fumata bianca per il passaggio di Bertoncini (Reggina) al Como, mentre Bignami (Cremonese) va al Pergocrema. Pistoiese si è assicurata Chinellato (Imolese), il Ravenna Martignago (Alessandria) e Bolis (Atalanta, era a Piacenza). Catanzaro ha preso Altobelli (Salernitana) e Riccardi (Lecce, era a Venezia). Per il Palermo c’è Michele Somma, ex Brescia, che torna dalla Spagna. Rosanero anche su Gregorio Luperini forte centrocampista del Trapani. Orlando (Salernitana, era alla Samb) va alla Juve Stabia. Bisceglie ha preso Ferrani (Picerno), Cittadino (Foggia) e Laraspata (Parma), mentre a Foggia è ufficiale Enzo Maiuri allenatore e i rinforzi sono D’Andrea, Kalombo, Iannoni, Galeotafiore e Vitale dalla Salernitana, Morrone dalla Lazio, Germino dal Rende, Tascini dalla Pro Sesto e Gavazzi dall’AlbinoLeffe. Il Catania segue Simone Guerra, attaccante classe ’89 di proprietà del Vicenza, ma nel mirino anche Volpe (Frosinone) e il 31enne Giacomo Beretta. Il Catania ha anche due priorità per completare il reparto arretrato: un difensore centrale: etnei sono vicini al tesseramento di Gabriele Bellodi, di proprietà del Milan. Il difensore centrale, 20 anni, dovrebbe arrivare in prestito anche se ha richieste dal Cittadella e dal Vicenza. In alternativa piace Danilo Quaranta, 26 anni, ora all’Ascoli. Infine defilati ma nel mirino del club etneo Eric Lanini, 26 anni e Marco Frediani, che nell’ultima stagione aveva indossato la maglia della Sambenedettese.