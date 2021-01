Calciomercato, sfuma ipotesi scambio Dzeko-Sanchez

Poco più che una tentazione che però è rimasta tale e non si è trasformata in operazione di mercato clamorosa. Gli ultimi contatti tra Inter e Roma non hanno portato a un accordo per lo scambio Dzeko-Sanchez. I due club ci hanno lavorato, il ds Tiago Pinto è partito e dunque se l’Inter non proporrà una modalità diversa per chiudere l’affare, l’operazione non si concluderà e salterà definitivamente. Il problema più grande dipendeva dal diverso peso dei due stipendi: il netto è simile (7,5 fino al 2022 per Dzeko, 7 fino al 2023 per Sanchez), ma nel lordo le strade si divaricano. Il contratto del bosniaco pesa per 13 milioni circa, quello del cileno costa all’Inter circa 9, grazie allo sconto fiscale contenuto nel Decreto Crescita di cui il cileno ha approfittato. Insomma, c’è una forchetta di 4 milioni che balla: tanti di questi tempi. E forse proprio per questo la trattativa non è decollata.