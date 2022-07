Calciomercato, solo un club non ha fatto acquisti in Europa

Il calciomercato non sempre regala soddisfazioni ai tifosi

Solo un club dei principali campionati europei finora non ha acquistato nessun calciatore. Si tratta dell'ex squadra di Claudio Ranieri in Inghilterra. Il Leicester infatti è l'unica squadra che dei primi 7 campionati europei nell'attuale finestra estiva di mercato è ancora al palo in acquisizione. La situazione dei Foxes è pesante e oggi si è appreso che il capitano e portiere della squadra, Kasper Schmeichel, ha accettato di trasferirsi al Nizza. Al momento, i primi 7 campionati europei sono i seguenti: 1. Premier League (Inghilterra). 2. La Liga (Spagna). 3. Serie A (Italia). 4. Bundesliga (Germania). 5. Ligue 1 (Francia). 6. Primeira (Portogallo). 7. Eredivisie (Paesi Bassi).