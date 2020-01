Calciomercato, ultimi giorni di trattative allo Sheraton di Milano

Parte oggi la maratona finale del calciomercato, sessione invernale, che chiuderà venerdì prossimo alle ore 20. Dopo la sessione estiva allestita alla grande, ADiSe e Master Group Sport hanno curato l’organizzazione del calciomercato invernale in sinergia con l’Associazione dei Direttori Sportivi. Il rinnovamento del format iniziato in agosto proseguirà con l’introduzione di una serie di ulteriori novità: l’obiettivo è quello di rendere i giorni finali di contrattazione sempre più interattivi e a misura degli attori del mercato e dei media coinvolti. La sede ospitante sarà ancora una volta l’hotel Sheraton Milan San Siro di via Caldera 3, che dopo aver fatto coincidere la propria inaugurazione con la sessione estiva di calciomercato, mira a diventare un punto di riferimento per gli operatori. Itasportpress seguirà la tre giorni di calciomercato con inviati sul posto.

