Calderon: “Conte? Il Real Madrid lo ha contattato!”

L’ex presidente del Real Madrid Calderon ha rivelato che Conte è stato contattato dalle Merengues

Le panchine d’Europa scottano sempre di più, giorno dopo giorno. Nelle ultime ore Allegri ha ripreso grande quota in ottica Juventus, mentre Conte e l’Inter non sono mai stati così distanti a causa delle distanze sulla programmazione futura. L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Zidane, Allegri e… Conte: “Zidane non ha detto di voler andare via, ha ancora un anno di contratto. Allegri? È un grandissimo allenatore e sarebbe perfetto per qualsiasi club, incluso il Real Madrid. Bisogna prima capire se Zidane vorrà realmente lasciare il club”.