Calhanoglu: “Ho l’accordo con l’Inter, domani la firma”

Dopo l’accelerata dell’Inter delle ultime ore, Calhanoglu conferma il suo passaggio in nerazzurro

Il club nerazzurro, infatti, è piombato con forza sul giocatore in scadenza di contratto con il Milan, società con cui i discorsi per il rinnovo erano ad un punto morto da diverso tempo. L’Inter ha premuto sull’acceleratore nel giro di poche ore, strappando l’accordo per l’ingaggio di Calhanoglu (circa 5 milioni di euro all’anno). Domani sono previste le visite mediche. Così, come un fulmine a ciel sereno, l’ex Bayern Leverkusen lascia una sponda di Milano per trasferirsi, a sorpresa, su quella nerazzurra.