Callejon, addio Napoli: per lui è derby di Siviglia

José Maria Callejon potrebbe dire addio al Napoli al termine di questa stagione. Lo spagnolo è stato per anni uno dei punti cardine della squadra partenopea ma la sua avventura italiana pare essere ai titoli di coda. In scadenza di contratto nelle prossime settimane, difficilmente rinnoverà col club di De Laurentiis.

DERBY DI SIVIGLIA – In Spagna sono pronti a riaccogliere Callejon a braccia aperte dopo l’addio del 2013. Secondo il quotidiano Estadio Deportivo, lo spagnolo sarebbe vicino a Siviglia e Betis. Si profila, dunque, un bel derby per l’esterno destro che vicino ai 34 anni si appresta ad una nuova tappa della sua grande carriera. Sul giocatore anche diverse altre squadre ma l’intenzione del classe 1987 è quella di tornare in patria.