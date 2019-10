Callejon, la Cina ti aspetta: Benitez e Hamsik in pressing sullo spagnolo

Altro che ritorno in Spagna, il futuro di José Maria Callejon potrebbe essere in Cina, dove due ex Napoli lo aspettano con ansia: l’allenatore Rafa Benitez (che lo aveva fortemente voluto in azzurro nel 2013) e l’amico centrocampista Marek Hamsik, entrambi al Dalian Yifang. Il Napoli dunque, oltre a Mertens, avrà un altro grattacapo in vista del 2020: anche l’ex Real Madrid può lasciare, essendo in scadenza di contratto, e firmerebbe per il club asiatico l’ultimo importante contratto della propria carriera, andando per i 33 anni a febbraio. Nella scorsa estate già vi sono state sirene dal Dalian, che aveva offerto 10 milioni di euro a stagione, ma anche Ancelotti aveva fortemente voluto che lo spagnolo rimanesse sotto il Vesuvio, poiché elemento fondamentale per il 4-4-2 schierato dall’allenatore emiliano. Difficilmente, però, potrà essere trattenuto in vista della stagione 2020-21.