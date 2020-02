Callejon verso l’addio al Napoli: può tornare in Spagna

Il futuro di José Maria Callejon sembra lontano da Napoli. L’attaccante spagnolo è in scadenza di contratto con il club azzurro e, per il momento, non ci sono segnali di disgelo sull’eventuale rinnovo tra le due parti. Così, secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore potrebbe davvero concludere la sua avventura all’ombra del Vesuvio dopo sette stagioni, con una Coppa Italia e una Supercoppa italiana in bacheca. Nel suo futuro sembra pronto un ritorno in Spagna. Infatti, Callejon è stato accostato al Valencia, società intenzionata a tornare ai fasti di qualche anno fa. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se la storia con il Napoli può continuare.