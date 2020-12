Camavinga, indizio di mercato: cambia agente e si affida allo stesso di Bale…

Tutti lo vogliono ma chissà chi, alla fine, lo prenderà. Eduardo Camavinga, stellina del Rennes e della Nazionale francese, è ricercatissima da diversi top club d’Europa. Su tutti Real Madrid e Juventus che da tempo si erano sbilanciate mostrando interesse per lui.

Il classe 2002, di origini angolane, pare, adesso, aver dato un netto indizio su quello che sarà il suo destino dopo l’esperienza in Ligue 1.

Camavinga in Premier League?

Come riporta il Daily Mail, infatti, Camavinga ha deciso di cambiare procuratore e di affidarsi all’agenzia britannica Stellar Group, facente capo a Jonathan Barnett. Non uno qualunque, bensì il potente agente di Gareth Bale. L’azienda è fra le più grandi al mondo e fra i suoi clienti vi sono appunto il gallese ora al Tottenham, Ben Chilwell e Saul Niguez. L’approdo del giovane del Rennes sembra un chiaro segnale di quello che potrebbe essere il suo futuro in Inghilterra. Juventus e Real Madrid sono avvisate…