Cancelo al Barcellona con lo zampino di Mendes…

Nelson Semedo si avvicina a grandi passi al Manchester City. Percorso inverso, invece, per Joao Cancelo. L’ex esterno anche di Inter e Juventus sarebbe vicinissimo al Barcellona in una trattativa che dovrebbe portere in Premier League uno degli obiettivi di mercato proprio delle due italiane.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, la trattiva potrebbe avere una spinta positiva grazie alle manovre di Jorge Mendes, potente procuratore che si occupa degli interessi di entrambi i calciatori in questione. Cancelo era arrivato al Manchester City per 65 milioni di euro una cifra che fu divisa tra Danilo, approdato alla Juventus, e 28 milioni di conguaglio economico. Adesso il futuro del portoghese sembra essere blaugrana. Dall’altra parte Semedo andrà in terra inglese con il rischio di non giocare la Champions League a causa della sanzione Uefa al club allenato da Guardiola.