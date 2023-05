Cancelo non ha intenzione di tornare al City, preferisce il Barcellona

Il terzino esprime la preferenza, vorrebbe giocare nel Barça il prossimo anno

Redazione ITASportPress

Joao Cancelo ha espresso la preferenza di giocare per il Barcellona il prossimo anno. Il terzino di proprietà del ManchesterCity ha vestito la maglia del Bayern Monaco nell'ultima parte di stagione, con i due club che si erano accordati per un prestito con diritto di riscatto. Opzione che non verrà esercitata dai bavaresi, pronti a rispedire Joao a Manchester. Il 28enne però non è d'accordo e manda in "missione" il proprio agente, Jorge Mendes. Spedizione con destinazione Spagna, l'obiettivo è convincere il Barça.

A riportare le intenzioni del terzino/esterno è il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui proprio quella blaugrana sarebbe la destinazione preferita. Qualcosa si è rotto tra Joao Cancelo e il ManchesterCity, o più in particolare con Pep Guardiola, e il giocatore non vorrebbe più sentir parlare dei citizens. Lo scopo del viaggio in Spagna di Jorge Mendes sarebbe quello di trattare un eventuale prestito, con il calciatore che avrebbe dato il suo benestare per il trasferimento.

Dal canto suo, Joao ha un contratto fino al 2027 con il ManchesterCity per cui una cessione appare alquanto improbabile. Con un valore di 60 milioni di euro, al termine dell'avventura in suolo tedesco Cancelo tornerà in Premier League, alla corte di Pep Guardiola, o volerà nuovamente in prestito al Barcellona? Tutto dipende dalle intenzioni del Barça, il calciatore avrebbe già detto "si".