Cancelo, primo gol ‘inglese’ e addio: potrebbe tornare al Valencia…

Potrebbe essere in Spagna il futuro di Joao Cancelo. L’esterno portoghese del Manchester City sarebbe vicinissimo al suo ex club: il Valencia.

Protagonista, finalmente, con la maglia Citizens, e autore della prima rete – prima in assoluto con il club inglese – che ha sbloccato la sfida di Carabao Cup contro l’Oxford City, Cancelo sarebbe tornato nei pensieri della dirigenza dei Pipistrelli desiderosa di riportare il portoghese ‘a casa’. Stando a quanto riporta Marca, che cita Superdeporte, infatti, la stagione del terzino ex Juventus e Inter è da dimenticare. Ai margini delle scelte di Guardiola, la soluzione migliore per entrambi sarebbe la cessione.

Nel mercato di gennaio la società spagnola farà un tentativo, anche se la formula pensata, ovvero un prestito con diritto ed eventuale successivo obbligo di riscatto, non convince affatto il Manchester City. Il Valencia, però, non ha dubbi su Cancelo e la sua conoscenza dell’ambiente e del campionato potrebbero anche convincere il club a fare un eventuale sforzo economico in più.