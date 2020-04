Cannavaro rivela: “Avrei voluto portare il Papu Gomez in Cina”

La storia recente dell’Atalanta ha trovato una svolta importante con la crescita continua di Alejandro “Papu” Gomez. L’attaccante argentino però avrebbe potuto anche scegliere altre strade. Una di queste lo avrebbe portato in Cina, al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. Proprio l’allenatore del club cinese ha svelato il retroscena nel corso di una diretta Instagram organizzata con lo stesso Papu: “Ti volevo portare in Cina con me. Ma a conti fatti devi essere contento di essere rimasto a Bergamo e lo sono anch’io per te. Lavori in una società seria, che ti permette di giocare su alti livelli”. Sicuramente i tifosi dell’Atalanta benediranno il mancato trasferimento del loro numero 10 in Cina.