Caos Arsenal, è rottura con Guendouzi: un club italiano si fa avanti

In casa Arsenal non sembra proprio esserci una quiete dopo la tempesta. Anzi, come si suol dire, piove continuamente sul bagnato. Lo dimostra il caso di Matteo Guendouzi: il centrocampista francese è stato escluso dai convocati del match contro il Southampton dopo le offese dello stesso giocatore ai colleghi del Brighton, nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. Il suo atteggiamento non è piaciuto a Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo non ha usato mezze misure e ha tenuto fuori il giocatore dalla gara terminata con il successo dei Gunners per 2-0. Ma lo strappo con Guendouzi si è consumato e pare ormai irreparabile.

MERCATO – Infatti il centrocampista è uno dei pezzi pregiati del mercato. Secondo il Daily Mail e Sportsmail, il giocatore sarebbe conteso da ben cinque club, uno dei quali italiano: si tratta dell’Inter. I nerazzurri si preparano a sfidare una nutrita concorrenza, composta da Manchester United, Paris Saint-Germain, Barcellona e Atletico Madrid.