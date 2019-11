Caos Napoli, la Cina ne approfitta: Mertens e Callejon sempre più lontani

Il caos scoppiato a Napoli in questi giorni rischia di avere forti ripercussionis sul mercato azzurro e sulla rosa del futuro. Se da giorni si parla del possibile addio di due perni della squadra come Dries Mertens e José Maria Callejon, i problemi sorti nelle ultime ore potrebbero aver dato lo strappo decisivo in tal senso.

Mentre il Napoli ha minacciato sanzioni all’interno della rosa per oltre un milione lordo, ecco che sul fronte mercato il pressing dalla Cina per Mertens e Callejon torna a farsi vivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori sono cercati in maniera piuttosto insistente dallo Shangai e del Dalian Yifang. La posizione del patron De Laurentiis è ben nota: prima della scadenza dei rispettivi contratti non verrà concesso a nessuno di andar via, ma se le polemiche non dovessero rientrare, e il caos che sta avvolgendo l’ambiente non dovesse placarsi, non è da escludere un cambio di strategia che potrebbe prevedere una loro partenza, magari già a gennaio.