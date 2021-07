Capello dice no a panchina club: vuole tornare a guidare una sua ex nazionale

Potrebbe tornare sulla panchina russa Capello

Fabio Capello avrebbe espresso il desiderio di tornare sulla panchina della Russia lasciata libera da Stanislav Cherchesov dopo il deludente Europeo. Secondo RBC Sport , il tecnico italiano ha annunciato la sua disponibilità a guidare la Russia in un incontro con i vertici della Federcalcio dell'ex Unione Sovietica durante la finale di Euro 2020 a Londra. Tra i candidati proposti per la Russia c'erano Jurgen Klinsmann, Claudio Ranieri e Dick Advocaat. Tuttavia, le loro candidature non sono state prese in considerazione ", ha affermato una delle fonti della RFU. Fabio Capello ha guidato la nazionale russa dal 2012 al 2015 ed è riuscito a portarla ai Mondiali 2014. Tuttavia, i russi non sono stati in grado di superare la fase a gironi. Nell'aprile 2018, Capello ha annunciato la fine della sua carriera di allenatore.