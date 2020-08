Carlos Augusto, l’agente: “Monza? Vi dico in base a cosa sceglieremo il futuro”

Malgrado sembrasse un affare in dirittura d’arrivo, nelle ultime settimane si è notevolmente complicata la trattativa riguardante il trasferimento al Monza di Carlos Augusto, giovane difensore brasiliano in forza al Corinthians.

LE PAROLE DELL’AGENTE

Particolarmente significative in tal senso sono le parole dell’agente del calciatore, Rafael Bandino, che nelle dichiarazioni riportate da tuttomonza.it ha chiarito il futuro del suo assistito: “Sceglieremo il club che offre il miglior progetto per la crescita di Carlos come professionista. Non possiamo scegliere un club per vanità. Carlos è un giocatore molto pratico e guarda alla sostanza delle cose. Per il suo futuro vogliamo la società che ci proporrà il miglior progetto di crescita anche per il giocatore“.

Il calciatore classe 1999 ricopre il ruolo di terzino sinistro, e nel corso della sua avventura in Brasile con la maglia del Corinthians ha collezionato in tutto 30 presenze e un gol. Su di lui si registra l’interesse di numerose società di Serie A, tra cui la Roma e il Torino.