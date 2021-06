Carnevali: “Incontro con Juventus per Locatelli. Berardi? Non posso promettere che…”

Parla l'AD del Sassuolo sui gioielli neroverdi

LOCATELLI - "Locatelli? In questi anni a Sassuolo ha fatto progressi importanti, specie nell'aspetto caratteriale. Lo acquistammo dal Milan per 12 milioni, una cifra importante. Ora va lasciato tranquillo, poi per il futuro dipenderà dalle sue idee. Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall'estero. Confermo, con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare di lui ma anche dei nostri e dei loro giovani".