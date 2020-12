Carragher ‘rassicura’ il Liverpool: “Salah al Real Madrid? No, il treno per lui ormai è passato…”

Mohamed Salah via dal Liverpool. Dopo “l’occhiolino” dell’attaccante al Real Madrid e al Barcellona, sono stati tanti i rumors di mercato. Eppure, secondo Jamie Carragher, ex bandiera Reds, il rischio di vedere andare in Spagna l’egiziano è molto basso. Il motivo? L’età del giocatore…

Carragher: “Troppo tardi per vedere Salah al Real”

Parlando a Sky Sports, Carragher ha commentato le voci di mercato attorno all’attaccante egiziano: “Non credo che abbia senso discutere del possibile passaggio di Salah al Real Madrid. Il Real Madrid è il Real Madrid, è vero, ma adesso credo che le due potenze spagnole si siano un po’ arrese”.

“Salah è sotto contratto col Liverpool ancora per due anni e mezzo. Non lo vedo come un problema perché il Real Madrid ha speso molti soldi per Hazard quando aveva 28-29 anni. Salah si sta avvicinando a questa età e credo che un tale trasferimento ora non abbia senso. Ne avrebbe avuto due anni fa. Quando compri un calciatore e devi spendere davvero tanti soldi, lo fai quando ha 25-26 anni. In questo modo l’investimento può essere ripagato. Se Salah fosse andato via all’epoca, allora avrei detto ok. Ma adesso… Credo che il tempo per un trasferimento di Salah al Real Madrid ormai sia passato a causa della sua età“.