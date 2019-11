Carrarese, il tweet virale: tentativo di mercato per Luperto e Maksimovic

Nell’era social accade anche questo. Una società di calcio, chiamata in causa da un tifoso arrabbiato, risponde prontamente con tanto di ironia. L’ultima ad aver dato spettacolo su Twitter è stata la Carrarese che ha voluto prendere parte ad una conversazione tra due tifosi del Napoli che chiedevano perché Lorenzo Tonelli non giocasse e, invece, fossero spesso presenti nell’undici titolare partenopeo Maksimovic e Luperto.

MESSAGGIO – Tutto parte dal messaggio di un terzo utente, tale Alessio: “Che ne dite se facciamo spopolare l’hastag #vogliamoTonelliincampo per farlo notare alla SSC Napoli? Lo so che è una cosa stupida ma è un grande ragazzo che merita di giocare titolare”. Pronta la risposta del protagonista del siparietto con la Carrarese, l’utente Roberto che ha affermato: “È molto meglio di Luperto e Maksimovic ma hanno deciso a priori di farlo fuori. Che tra l’altro questi due citati non possono giocare neanche nella Carrarese”. Da qui, ecco la replica della società che ha detto: “Un attimo Roberto, volendo potremmo fare una piccola eccezione…”.