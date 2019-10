Carrasco, voglia di Europa: “Mi manca, nel mercato invernale vorrei lasciare la Cina…”

Da un po’ di tempo ha rotto con il Dalian Yifang, ottenendo una sospensione con multa per aver rifiutato il rinnovo di contratto, e già un mesetto fa aveva detto di voler tornare a giocare in Europa. Parliamo di Yannick Carrasco, esterno offensivo belga classe 1993, che ha “rincarato” la dose ai microfoni del giornale del proprio Paese HLN: “Mi manca giocare in Europa, ogni giorno sempre più, anche se ho un contratto in Cina. Il club non mi ha lasciato partire nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, adesso posso farlo e sono in una situazione difesa. Spero di cambiare maglia nel mercato di gennaio, mi auguro che si realizzerà qualcosa di concreto”. Carrasco, lo ricordiamo, oltre che essere tuttora perno della Nazionale belga, è cresciuto nel Monaco ed è esploso nell’Atletico Madrid, militandovi per 3 stagioni dal 2015 al febbraio del 2018.