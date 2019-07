Caso Neymar, parla l’agente Pini Zahavi: “Non è felice al Paris Saint-Germain”

Il futuro di Neymar resta costantemente in bilico, dalla situazione in stallo col Barcellona alla notizia di oggi che potrebbe rientrare in uno scambio con il Real Madrid che riguarda Gareth Bale, insoddisfatto nella formazione di Zinedine Zidane. Ad alimentare i dubbi sulla permanenza del brasiliano a Parigi è stato Pini Zahavi, uno dei principali soggetti nell’intermediazione calcistica, al Journal de Dimanche: “Neymar non è felice a Parigi”. Un commento breve, conciso ma più esplicito che mai, che arriva nel momento in cui l Paris Saint-Germain inizia il suo precampionato. Zahavi, agente israeliano, è stato il responsabile del passaggio di Neymar dal Barcellona al Psg durante l’estate 2017.