Cassano ha la soluzione: “L’Inter ceda Lautaro Martinez e prenda… Cavani”

Via Lautaro Martinez, dentro Cavani e Lacazette. Questa l’idea di Antonio Cassano, ex attaccante, che nel corso di una diretta Instagram con Pierluigi Pardo, ha voluto dare un consiglio all’Inter: “Lautaro è fortissimo ma lo venderei”, questo il concetto esposto da FantAntonio.

MERCATO – Cassano, che studia da dirigente e aspetta la sua occasione, saprebbe come comportarsi in merito alle voci dell’interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez: “Lautaro è fortissimo ma lo venderei: l’hai preso a 20 milioni, lo vendi a più di 100. O magari ne prendi 70-80 più il cartellino di Arthur. Poi punterei su Cavani che è in scadenza e per Conte sarebbe perfetto. Inoltre ci saranno anche i soldi della cessione di Icardi e con quelli andrei dall’Arsenal per prendere Lacazette. Lautaro diventerà ancora più forte, ma gli direi ‘è stato un piacere'”.

SETIEN SU LAUTARO MARTINEZ