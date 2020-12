Cassano rivela: “L’Inter aveva quasi preso Leao. Ausilio me lo aveva segnalato”

Il Milan non smette di sorprendere. In una stagione iniziata con l’obiettivo di finire tra le prime quattro, i rossoneri sembrano essersi già calati nei panni di sfidante di Juventus e Inter nella lotta per lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, ma Rafael Leao non ha fatto rimpiangere lo svedese.

CONFESSIONE

Durante una diretta con Christian Vieri su Twitch, Antonio Cassano ha rivelato un retroscena di mercato: “Leao mi piace tanto, prima che il Milan lo prendesse me lo segnalà Ausilio. Mi disse ‘vai a vederlo’, l’Inter lo aveva già preso ma me lo disse lui di guardarlo. L’unica cosa che non capisco è: gioca sull’esterno, da prima punta, da seconda punta? Dove?”