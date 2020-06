Castagne spaventa l’Atalanta: “Non potrei dire di no a Tottenham o Psg”

Timothy Castagne spaventa l’Atalanta e ammette che potrebbe cedere alle lusinghe di alcuni top club d’Europa. L’esterno nerazzurro ha apralto a La Derniere Heure, confessando che potrebbe dire sì ad alcune offerte, soprattutto se provenienti da determinate società.

Castagne: “Non si può dire di no a Tottenham o Psg”

L’esterno belga è stato molto sincero sia parlando della Dea sia del suo futuro: “Essere sulla lista di Psg e Tottenham mi rende orgoglioso”, ha ammesso Castagne relativamente ai rumors di mercato. “Questa è la dimostrazione che il lavoro ripaga. Ma non voglio fermarmi a un semplice interesse. Voglio di più. Se da tifoso dell’Arsenal potrei giocare al Tottenham? Ero tifoso soprattutto all’epoca di Thierry Henry, ora un po’ meno. Poi, bisogna essere onesti: non si può dire di no a Tottenham o Psg”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP