Catania, Pecorino ha detto sì alla Juventus

La plusvalenza del Catania è possibile realizzarla in questa sessione di calciomercato se sarà ceduto alla Juventus Emanuele Pecorino, centravanti classe 2001. Da Torino il ds Paratici ha già aperto una linea con il direttore dell’area tecnica degli etnei, Maurizio Pellegrino, che oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport è stato chiaro: “C’è stata una proposta ulteriore della Juve, che deve ancora pervenire materialmente alla società. Da parte del ragazzo c’è la volontà di andare via, se la proposta dovesse accontentare il club non è escluso che si possa fare. Noi al momento non abbiamo fondi per fare mercato in entrata ma le risorse potrebbero arrivare proprio con la cessione di Pecorino”. La Juventus vorrebbe prendere Pecorino prima per farlo giocare con l’Under 23 (Girone A della Serie C) e poi in estate fargli fare il ritiro insieme ai “grandi” e valutare le sue qualità.

L’offerta dei bianconeri dovrebbe variare tra i 600 mila euro e il milione; il giovane attaccante è molto allettato dalla prospettiva e vorrebbe andare via. Pecorino, autore di cinque reti in 14 presenze, è senza dubbio un 20enne che la Vecchia Signora non vuole perdere ed ecco perchè da Torino vogliono ottenere il cartellino del calciatore rossazzurro già in questa finestra invernale di calciomercato anche perchè da tempo c’è l’interesse di Frosinone, Atalanta, Bologna, Fiorentina oltre che di Roma e Lazio.