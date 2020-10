Il Catania ultima le sue operazioni di mercato a pochi minuti dalla chiusura della sessione estiva. Ceduto all’Empoli il portiere Jacopo Furlan la dirigenza sta per tesserare un vice Santurro. In arrivo Alessandro Confente, portiere di proprietà del Chievo ex Reggina e Siena. Secondo quanto raccolto TuttoC, il Catania sta facendo grandi passi in avanti per l’estremo difensore.