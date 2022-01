Catania, saluta Calapai: trovato l’accordo col Crotone e domani la firma

Il Crotone ha trovato un rinforzo per la difesa

Un rinforzo in difesa per il Crotone che dopo un lungo inseguimento ha preso dal Catania Luca Calapai. Accordo trovato poche ore fa e domani, secondo quanto appreso da Itasportpress, il terzino destro firmerà il contratto con il club calabrese. L'agente Polo Dattola ai microfoni di Itasportpress.it ha spiegato che Calapai sarebbe andato via da Catania solo per un club di B e così è stato.Il club calabrese gli farà un contratto di un anno e mezzo con scadenza giugno 2023.