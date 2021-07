Catania, sulle tracce di Maldonado club del Nord ma il Trento è in pole

Il club rossazzurro non vuole perdere il suo faro di centrocampo nel mirino di club del Nord

Il Catania oggi ha perso il suo perno centrale difensivo Tommaso Silvestri e rischia di salutare il centrocampista Luis Maldonado (25) che piace a molti club di Serie C del girone del Nord. Il faro della mediana rossazzurra nell'ultima parte della scorsa stagione ha giocato spesso e anche bene ed è per questo che molti club sono sulle sue tracce. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, si è fatto sotto il Trento squadra neopromossa in Serie C. Maldonado non è la prima volta che finisce nel mirino del ds gialloblu' Attilio Gementi che lo conosce bene visto che l'ecuadoregno giocava con l'Arzignano dove ha vestito i gradi di capitano nell’affascinante esperienza in Lega Pro ed è stato il faro del gioco dei vicentini per quattro stagioni. Il centrocampista scuola Chievo ha un contratto fino al 2022 col Catania.