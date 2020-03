Cavani a fine corsa col PSG? Spunta l’ipotesi Sud America

Il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere lontano da Parigi. L’attaccante uruguaiano sembra intenzionato a non rinnovare con il Paris Saint-Germain e la scadenza del contratto è piuttosto vicina, dato che il termine del sodalizio è il 30 giugno. Regna l’incertezza anche a causa del blocco imposto alla stagione calcistica. Tuttavia, secondo alcune voci provenienti dal suo Uruguay, il Matador avrebbe l’occasione di fare ritorno in Sud America liberandosi a parametro zero del PSG. Il portale “Ovacion” è convinto che gli apprezzamenti di Cavani per il Boca Juniors lascino intendere una possibile trattativa destinata a portare l’ex Napoli alla Bombonera, per formare un tridente da sogno con Carlos Tevez e Mauro Zarate. A Buenos Aires si sogna in grande.