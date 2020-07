Cavani, a sorpresa spunta… il Bayern Monaco

Edinson Cavani deve scegliere il suo futuro. Dopo aver salutato il Paris Saint-Germain alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, il bomber uruguaiano si trova senza squadra. Le offerte certo non gli mancano: tra Italia, States e non solo il Matador è ricercatissimo ma l’ingaggio elevato e la sua voglia di rimanere in un campionato competitivo rendono la scelta sul futuro davvero complessa.

Nelle ultime ore si era parlato con insistenza del Benfica, ma a quanto pare ci sarebbe un’altra big pronta a fargli una proposta.

Cavani: spunta il Bayern Monaco

Secondo quanto si apprende, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato al centravanti ex anche del Napoli. Il club bavarese, come riporta Le10Sport, è a caccia di un vice Lewandowski per la prossima stagione. L’idea sarebbe quella di pensare proprio al Matador. Non sarà una trattativa facile ma il club tedesco campione di Germania potrebbe rappresentare la società ideale per il calciatore: ottime disponibilità economiche, top campionato in Europa e possibilità di vincere ancora molti trofei. Cavani troverebbe tutto in Baviera. Resta da capire se accetterà un ruolo non di primissimo ordine visto anche il livello del capocannoniere che si ritroverebbe accanto in squadra…

