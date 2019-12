Cavani, addio Psg: c’è l’accordo con l’Atletico Madrid

Edison Cavani pronto all’addio al Paris Saint-Germain. L’attaccante ex Napoli sarebbe ad un passo dall’Atletico Madrid. Lo afferma Sky che parla di accordo tra le parti per la prossima estate sulla base di un contratto triennale.

Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, lo corteggia da tempo e, adesso, avrebbe messo definitivamente le mani sul bomber. Con un contratto in scadenza nel 2020, El Matador potrebbe essere libero di firmare già a gennaio un accordo per la prossima estate ma non si esclude anche un tentativo per anticipare i tempi e, chissà, mettere tutto nero su bianco già a gennaio. L’Atletico Madrid proverà, infatti, a portarlo in Spagna già nel mercato invernale. In alternativa, certo l’arrivo a parametro zero a giugno.