Cavani al Boca Juniors? Forlan: “Destinazione gradita, lo vedrei bene lì”

Edinson Cavani è ormai destinato a lasciare il Paris Saint-Germain. Il Matador è pronto a concludere un matrimonio durato sei anni, durante i quali è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni, pur vivendo anche momenti difficili che non sempre lo hanno fatto pienamente apprezzare al pubblico parigino. L’attaccante uruguaiano valuta le proposte sul futuro, data la scadenza di contratto col PSG. Nei giorni scorsi è circolata insistentemente la voce di un suo passaggio al Boca Juniors. Anche un suo connazionale sembra convinto di questa soluzione: si tratta di Diego Forlan. L’ex Inter si è soffermato sulla situazione di Cavani nel corso di un intervento sulle frequenze di una radio argentina. Tuttomercatoweb ha riportato il contenuto del suo commento: “Edinson mi parla del Boca Juniors e dice che gli piace. Potrei vederlo bene lì. E’ una delle squadre più grandi del nostro continente, che lotta per il titolo nazionale e per la Libertadores”.