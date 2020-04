Cavani al Boca Juniors, il presidente frena: “Realtà economiche che non coincidono…”

Sembrava essere molto vicino all’approdo al Boca Juniors, ma per Edinson Cavani il futuro potrebbe non essere in Argentina. Il bomber accostato anche a Inter e Milan resta in attesa di conoscere dove giocherà una volta conclusa la sua esperienza al Paris Saint-Germain.

Nelle scorse ore molto insistenti le voci sul suo passaggio al club argentino, ma dopo il mancato trasferimento all’Atletico Madrid, pare non essere concretizzabile neppure questo affare. Lo ha detto il patron degli Xeneizes Jorge Ameal nel corso del programma Pintado de Azul y Oro: “Cavani? Ci riempie di orgoglio che un calciatore come Cavani dica di voler vestire la nostra maglia, ma la realtà è che la nostra economia non coincide con quella del calciatore”, ha affermato il numero uno del club. “Prima di Cavani, si stava parlando di Guerrero e abbiamo detto che Carlos Tevez non aveva nulla da invidargli ed è stato così. Per questo dobbiamo pensare di più ai nostri giocatori, anche se è indiscutibile che Cavani sia un grande del calcio”. Per il Matador, a questo punto, diventa sempre più probabile la pista MLS anche se non è da eslcudere un altro assalto da parte di qualche big europea.