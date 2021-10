Cavani al Real Madrid: l’apertura dell’entourage

El Matador potrebbe finire a Madrid

A mettere ulteriore benzina sul fuoco, ci ha pensato ai microfoni del Mundo Deportivo, l'entourage del bomber che non ha chiuso ad un possibile approdo in Spagna, sponda Real: "Può essere", il commento di chi si occupa degli interessi dell'uruguaiano che rimanendo piuttosto vago ha comunque aperto ad un possibile futuro in maglia blanca per il centravanti classe 1987. "Il calcio è molto dinamico", un'altra frase riportata dal media iberico accreditata all'ambiente del giocatore.