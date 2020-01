Cavani all’Atletico Madrid grazie a… Mourinho

Si sta facendo sempre più insistente la voce che vorrebbe Edinson Cavani accasarsi all’Atletico Madrid durante il mercato di gennaio. L’attaccante del Paris Saint-Germain è in cima alla lista dei desideri del tecnico Diego Simeone per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra e, in questa direzione, un aiuto potrebbe venirgli da José Mourinho, attualmente alla guida del Tottenham.

LEMAR – Lo Special One, come riporta AS, vorrebbe infatti portare a Londra il giocatore dei Colchoneros Lemar. Una sua cessione, permetterebbe all’Atletico di incassare una notevole cifra, da reinvestire poi nell’acquisto di Cavani.

