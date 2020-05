Cavani all’Inter, ci siamo: l’offerta al Matador

Edinson Cavani è pronto a tornare in Italia. Nel suo futuro sembra esserci l’Inter. In scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, l’attaccante uruguaiano è uno dei giocatori a parametro zero più ambiti della prossima finestra di trattative e il club nerazzurro sta valutando seriamente di fargli una maxi proposta, forse anche in vista della cessione al Barcellona di Lautaro Martinez, sempre molto chiacchierato in ottica mercato.

Cavani all’Inter: la proposta

Il gol è il suo mestiere, ma anche corsa e sacrificio per la squadra. Caratteristiche che sono fondamentali per le squadre di Antonio Conte. Edinson Cavani sembra essere il nome perfetto per l’Inter della prossima annata. Per dire sì ai nerazzurri servono 20 milioni. Cifra che la società milanese dovrà investire non per acquistarlo per il suo ingaggio. Il Matador chiede tale cifra in due anni, ma l’Inter, seguendo le linee guida per il tetto salariale vorrebbe spalmare la somma su tre anni. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe questa la proposta dei nerazzurri, ancora non presentata ufficialmente. Una soluzione che Cavani potrebbe accettare. Sul centravanti anche tanti altri club come quelli di Premier League, ma un ritorno in Serie A potrebbe stuzzicarlo e non poco…

Le parole del Matador

Solamente poche settimane fa lo stesso Matador aveva parlato in questo modo ai microfoni di Foot Mercato: “Ne ho già parlato con chi mi è vicino. La mia carriera potrebbe durare ancora qualche anno, qui o altrove, non lo so”. Molte incertezza dunque sul suo futuro, ma l’Inter è in pole position e non intende farsi sfuggire l’occasione. L’arrivo del centravanti potrebbe garantire un apporto di gol ed esperienza per tornare seriamente a pensare di poter competere per lo scudetto ma anche in ottica coppe europee dove l’Inter di Conte vorrebbe migliorare l’uscita nella fase ai gironi di Champions League ottenuta in questa stagione.